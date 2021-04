Regjeringen gjør endringer i tiltaksnivået i seks Viken-kommuner

NTB Innenriks

Ullensaker kommune flyttes fra tiltaksnivå A til B fra og med mandag 3. mai, og samtidig tas Eidsvoll og Nannestad kommune ut av ordningen.

Fra torsdag 6. mai flyttes også Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen fra tiltaksnivå A til B.

- Det strenge tiltakene bidrar til at smitten fortsetter å synke i Viken. Selv om smittetallene fortsatt er høye for kommuner som grenser opp mot Oslo øst, tilsier nedgangen i smitten at de fire romerikskommunene som har hatt tiltaksnivå A siden 16. mars kan settes ned til tiltaksnivå B, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.