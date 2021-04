Politiet etterforsker Ålesund-utested for mulige smittevernbrudd

NTB Innenriks

Bakgrunnen for beslutningen er en anmeldelse som har kommet fra Ålesund kommune etter det store smitteutbruddet i byen, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

– Innholdet i anmeldelsen gir rimelig grunn for politiet til å undersøke forholdene ved denne restauranten nærmere, sier politiinspektør Yngve Skovly, som skal lede etterforskningen.

Kommunen tror det at smitteutbruddet er spredt på datoene 16. – 19. april, skriver TV 2. Toldboden opplyser at over 1.200 mennesker var innom utestedet i løpet av disse dagene. Over 60 smittetilfeller knyttes til restauranten, opplyser ordfører Eva Vinje Aurdal til kanalen.

Onsdag ble det registrert 17 nye smittetilfeller i kommunen. Det er det høyeste smittetallet registrert i kommunen på ett døgn under pandemien.

Torsdag opplyste kommunen at de stenger restauranten Toldboden for brudd på smittevernregler og at selskapet bak skulle politianmeldes.

– Vi har aldri hatt så mange smittede før i Ålesund. Hovedsakelig er dette smitteveier som stammer fra Toldboden, sier ordføreren.

(©NTB)