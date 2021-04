KrF vil ratifisere FN-avtalen om atomvåpenforbud

NTB Innenriks

Over 70 prosent av verdens land har undertegnet atomvåpenforbudet, men ingen Nato-land. 51 land har også ratifisert avtalen, som 22. januar ble en FN-traktat.

En av dem som har kjempet for at Norge skal ratifisere avtalen, er tidligere KrF-leder og statsminister Kjell Magne Bondevik. I debatten på landsmøtet kalte han saken livsviktig og omtalte atomvåpen som meningsløst.

– Noen er bekymret for forholdet til Nato, men det er avklart i et notat fra Utenriksdepartementet at det ikke er i strid med våre Nato-forpliktelser å signere denne FN-konvensjonen. Vi vil nok få press av atommaktene, men det må vi noen ganger tåle, sa Bondevik.

Tidligere har Venstre, SV, MDG og Rødt gått inn for å ratifisere avtalen. Arbeiderpartiet stemte for to uker siden nei til det samme.

På KrFs landsmøte var det KrFU som fremmet forslaget om å slutte seg til avtalen.

