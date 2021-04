Heldigital markering av frigjøringsdagen

NTB Innenriks

Regjeringen opplyser at markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai på Akershus festning blir svært begrenset. Årsaken er smittesituasjon i Oslo og Viken.

Kun kransnedleggelser med inntil ti personer til stede vil kunne bli gjennomført fysisk. Årets markering vil i all hovedsak foregå digitalt, og ulike forhåndsproduserte innslag vil inngå i en samlet digital produksjon.

Sendingen vil bli strømmet på regjeringen.no

– Når vi ikke kan markere dagen slik vi skulle ha ønsket, er det enda viktigere å nå ut med budskapet om at vi anerkjenner og er takknemlige for alt våre veteraner har betydd og betyr for oss som et fritt folk, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

(©NTB)