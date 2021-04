FHI mener folk er ganske godt beskyttet etter første Pfizer/Moderna-vaksinedose

NTB Innenriks

– Vi har sett at ny informasjon og data viser at mRNA-vaksinene gir over 80 prosent beskyttelse etter første dose. Vi føler oss ganske sikre på å forlenge intervallet mellom vaksinedosene fra seks til tolv uker for alle aldersgrupper under 65 år uten underliggende sykdommer, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til NTB.

– På grunn av den nye dataen som foreligger, ser vi nå på om folk som har fått første vaksinedose for minst tre uker siden, skal få de samme lettelsene som fullvaksinerte, sier Bukholm.

Forlengelsen av dose-intervallet får også betydning for vaksinefremdriften.

De yngste kan få vaksine tidligere enn ventet

Endringen vil føre til at personer i alderen 18 til 45 år vil kunne få tilbud om vaksine opptil fem uker tidligere enn forventet i det mest nøkterne vaksineringsscenarioet vårt.

– Denne gruppen har ventet å få tilbud om første vaksinedose i august, men kan nå forvente første dose i løpet av juli måned, forteller Bukholm.

På spørsmål om FHI ser at det er en risiko for at noen ikke vil ta dose to når tiden mellom dosene øker, svarer Bukholm at de har sett på risikoen, men ikke vurdert den som stor nok til å beholde seks uker mellom dosene.

– Det jobbes nå med en ordninger knyttet til koronasertifikater. Tar man ikke dose to etter tolv uker, vil man miste registreringen som vaksinert. Hvis sertifikatet får betydning for bevegelsesfrihet og ting man kan gjøre internt i landet, tenker vi at det kan være en gulrot.

En ukes forskjell uten Janssen og AstraZeneca

FHI mener nå at de har en ganske god og solid plan for hvordan vi får vaksinedoser fremover. Dersom både AstraZeneca og Janssen skulle forkastes, mener Bukholm at Norge vil klare seg.

– Vi opererer med ulike scenarioer. I det nøkterne vaksineringsscenarioet ligger ikke AstraZeneca-vaksinen og Janssen-vaksinen inne i FHIs beregninger. Vi vurderer at det bare er snakk om en ukes forskjell i når befolkningen er fullvaksinert ved å ta vaksinene med i beregningen, fortsetter Bukholm.

– Hadde vi ikke hatt et så godt tilbud av Pfizer og Moderna, så hadde dette vært annerledes. Den aller største mengden av Janssen-vaksinen leveres også i juni, så det er ikke avgjørende for vaksinasjonen vår, fortsetter Bukholm.

