Brudd i forhandlingene i kommuneoppgjøret

NTB Innenriks

Oppgjøret går nå til mekling med frist ved midnatt 26. mai.

– Avstanden mellom partene er altfor stor til at vi klarer å bli enige innen fristen, sier arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

Forhandlingsleder for Unio Steffen Handal sier at tilbudet fra KS ikke var godt nok. Unio representerer blant annet mange lærere og sykepleiere.

– Det er stor mangel på lærere og sykepleiere. Tilbudet ville ikke bidratt til å styrke rekrutteringen og heller ikke gitt helt nødvendig kjøpekraftforbedring, fremholder han.

Reallønnsnedgang

Ifølge Handal hadde tilbudet hadde en ramme rett i underkant av 2,7 prosent. Med en anslått prisvekst på 2,8 prosent vil det bety en reallønnsnedgang.

– Det kunne vi ikke akseptere, sier Handal.

2,7 prosent er også rammen for frontfaget som LO og NHO forhandlet fram tidligere i april.

Leder i LO Kommune Mette Nord, som representerer rundt 190.000 arbeidstakere, mener kravene i utgangspunktet var rimelige.

– De var i tråd med frontfaget, men fanget også opp at vi fikk en lavere lønnsvekst etter lønnsoppgjøret for 2020. Når det nå viste seg at det var umulig å nå fram, selv med et så moderat krav, var det ingen vei utenom et brudd, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

Brudd i staten

Hun viser til at lønnsveksten i privat sektor i fjor ble anslått til 1,7 prosent. I offentlig sektor ble det avtalt 1,7 prosent, mens fasiten i privat sektor ble 2,2 prosent. Denne mindrelønnsveksten ble tatt inn i LO Kommunes krav.

Også lønnsforhandlingene i staten går til mekling. LO, YS og Unio brøt forhandlingene torsdag og Akademikerne fredag.