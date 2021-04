Bærum kommune stenger Kalvøya 1. mai – frykter fest og forsøpling

NTB Innenriks

Også i år stenges Kalvøya to kvelder og netter i mai. Den populære øya på 260 mål rett utenfor Sandvika skal ikke være et samlingssted for store gjenger, melder Budstikka.

Fredag ettermiddag stenger øya klokken 17, og åpner ikke opp før 1. mai klokken 06.00.

– Øya vil være stengt for alle som ikke har spesifikke ærend. Dette gjør vi for å forhindre rot og forsøpling i forbindelse med at store og små grupper samler seg denne kvelden, skriver kommunen i en melding.

Neste stenging blir 16. mai klokken 17 med åpning 17. mai klokken 06.00.

(©NTB)