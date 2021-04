Mann død etter trafikkulykke i Gjesdal

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om ulykken klokka 10.47 torsdag formiddag. En personbil hadde kjørt i fjellveggen på Hunnedalsvegen sør for Oltedal.

Da nødetatene kom fram til ulykkesstedet ble det konstatert at det dreide seg om en alvorlig ulykke og veien ble helt stengt på stedet.

Klokka 11.45 meldte politiet om at føreren var tatt ut av bilen og fløyet til Stavanger universitetssjukehus med luftambulanse. Mannen ble da betegnet som hardt skadd. To og en halv time senere ble det opplyst at føreren var død.

– Føreren av bilen, en mann i tidlig 50-årene er erklært død. Pårørende er varslet, opplyser Sørvest politidistrikt om ulykken.

