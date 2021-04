Kraftig vekst i hyttemarkedet

NTB Innenriks

Omsetning av hytter og fritidsboliger i fritt salg økte i alle fylker, men flest hytter skiftet eier i Innlandet og i Viken (890) og Oslo (860), ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Flest hyttesalg var det i fjellhyttekommunene Trysil, Hol og Vinje. Her ble det solgt henholdsvis 133, 122 og 107 hytter i første kvartal.

Statistikken viser at hver tredje hytte kostet under en million kroner, mens 40 prosent av hyttene kostet mellom 1 og 3 millioner kroner.

For en av fem hytter måtte de nye eierne ut med mellom 3 og 5 millioner kroner, mens 8 prosent kostet over 5 millioner kroner. I alt 60 av de omsatte hyttene gikk for pris på over 8 millioner kroner.

