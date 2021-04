Fire ukers varetekt etter Frogner-drapet

NTB Innenriks

Han er også underlagt brev- og besøksforbud, samt medieforbud i fire uker, opplyste politiet i Oslo torsdag.

Mannen samtykket til varetektsfengsling, og saken ble derfor behandlet som kontorforretning.

Oslo tingrett mener det åpenbar fare for at den siktede 39-åringen vil forsøke å påvirke etterforskningen dersom han ikke fengsles.

– Det foreligger etter rettens syn en reell mulighet for at siktede kan greie å forspille bevis, blant annet ved å fjerne spor og påvirke vitner, og retten mener at han mest sannsynlig kommer til å benytte denne muligheten hvis han løslates. Saken er svært alvorlig og siktede vil ha interesse av å forspille bevis, skriver Oslo tingrett i kjennelsen.

Ønsker avhør snarest mulig

Politiet har lagt lokk over etterforskningen og har klausulert en rekke av etterforskningsdokumentene, går det videre fram av kjennelsen.

Den siktede hadde torsdag fremdeles ikke gått med på å la seg avhøre av politiet.

– Vi håper at vi får avhørt han i dag (torsdag), eller så snart som mulig, slik at han kan bidra til å fjerne noe av den bevisforspillelsesfaren som er nå. Slik at vi kan få litt flere opplysninger som han sitter på, sa politiadvokat Rita Parnas da hun orienterte pressen torsdag ettermiddag.

– Langvarig konflikt

Onsdag morgen ble en kvinne i 50-årene skutt og drept på Frogner i Oslo. Den siktede 39-åringen ble pågrepet kort tid etter i en bil på E18 etter at han meldte seg for en politipatrulje på stedet.

Politiet mener at drapet ikke fremstår tilfeldig. Drapsofferet og den siktede mannen har vært involvert i en byggekonflikt som strekker seg tilbake til 2016. I tingretten ble drapssiktede og hans firma dømt til å betale kvinnen 11,8 millioner kroner i erstatning for uaktsom rådgivning og prosjektledelse i forbindelse med to byggeprosjekter.

– Politiet ser på alle muligheter, og dette er en av flere mulige hypoteser. Politiet er opptatt av å se på hva som har skjedd forut for drapet. Det er kanskje det man må se nærmere på, hva som har medført at dette skjedde nå. Dette har jo vært en langvarig konflikt, sier politiadvokaten.

