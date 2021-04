Aktor ber om 12 års forvaring for ambulansekapreren

NTB Innenriks

Randa ba samtidig om at minstetiden settes til åtte års fengsel.

Påtalemyndigheten mener at den 33 år gamle mannen med vilje forsøkte å kjøre på et eldre ektepar, to politimenn og en mor som trillet en barnevogn der det lå et sju måneder gammelt tvillingpar på Torshov i Oslo 22. oktober i 2019.

Det skjedde etter at mannen hadde kapret en ambulanse på Rosenhoff, før han kjørte til Torshov.

På første dag av den tre uker lange rettssaken nektet mannen straffskyld for drapsforsøkene og trusler mot politiet med ambulansen, men sa seg skyldig i resten av den omfattende tiltalen som blant annet omfatter oppbevaring av narkotika, trusler med skytevåpen og for å ha hatt våpen på offentlig sted.