Åtte av de nye smittede er under 20 år, mens ytterligere seks er under 30, opplyser Bergen kommune.

16 av de smittede er nærkontakter, og ett tilfelle er importsmitte. I tillegg har to ukjent smittevei og ni usikker smittevei.

1.677 personer testet seg i Bergen onsdag.

27 nye smittede er to over ukesnittet, men tre under snittet for de siste 14 dager. Så langt har 6.043 personer blitt koronasmittet i Bergen.

