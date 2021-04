NTB Innenriks

For 14 av dem er smitteveien kjent, mens den er ukjent for den siste personen, opplyser Drammen kommune.

– Det er for tidlig å si at trenden flater ut. Fortsatt synker tallet for påviste tilfeller de siste 14 dagene, men tendensen er ikke like sterkt synkende som tidligere, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 188 nye smittetilfeller. Onsdag var dette tallet på 193.

