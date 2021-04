Tolv nye registrerte smittetilfeller i Drammen

NTB Innenriks

De siste to ukene er det påvist 193 nye smittetilfeller. Dette er første gang dette tallet er under 200 på over halvannen måned, opplyser Drammen kommune.

– Det er positivt at tallet synker, men det er en liten bekymring at mer enn halvparten av disse tilfellene er de siste sju dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Formannskapet i Drammen vedtok i tirsdag en ny lokal forskrift for å begrense spredningen av koronasmitte i kommunen.

Tiltakene kommer i tillegg til de regionale tiltakene som regjeringen har besluttet at Drammen kommune skal være omfattet av.

(©NTB)