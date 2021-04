NTB Innenriks

En har foreløpig ukjent smittekilde, mens den andre er kjent nærkontakt, opplyser kommunen. Begge med mildt forløp.

Det ble gjennomført 744 tester i Trondheim siste døgn.

To nye registrerte smittede er samme antall som snittet for den siste uken, samt snittet for de siste 14 dagene.

