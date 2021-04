Stadig flere vil ta koronavaksine

NTB Innenriks

– Det er gledelig å se at det nå er over 8 av 10 som ønsker å ta koronavaksine. Det er det høyeste tallet siden vi begynte å målingene i november sist år, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet.

Siden uke 45 i 2020 har nemlig FHI samarbeidet med Norstat og Mindshare om jevnlige befolkningsundersøkelser. De har undersøkt i hvilken grad folk opplever å få nok informasjon om koronavaksine, og hvilken holdning de har til koronavaksinasjon.

80 prosent svarer at hovedgrunnen til å ta koronavaksinen er å bidra til mindre smitte i Norge, ifølge den ferske undersøkelsen. Å beskytte sine nærmeste og få hverdagen tilbake er to andre grunner til at tallet er såpass høyt.

(©NTB)