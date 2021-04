Nye reiseregler gjelder ikke norske soldater i Irak

NTB Innenriks

– Både ambassadepersonell og militært personell er underlagt egne regler. De er forpliktet til å ta test, og gå i karantene, men det er ikke krav om at de må gå i hotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

Norge har rundt 30 soldater stasjonert i Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen vest i Irak, rundt 200 kilometer fra grensa til Syria. De deltar i den USA-ledede koalisjonen mot Islamsk Stat (IS).

Onsdag ble det innført krav om at alle reisende til Norge fra Irak må i karantenehotell, uansett om reisen har vært nødvendig eller ikke, grunnet koronasituasjonen i landet. Alle reiser til Irak frarådes.

Mæland vil imidlertid ikke avvise at reglene kan forandre seg.

– Jeg vil ikke avvise at det er risiko for at det kan skje. Vi gjør regelvurderinger fortløpende. Akkurat nå er det gjort unntak for personell som er på jobb for oss i utlandet, på nødvendig reise, sier hun.

