Fullvaksinerte får lettelser

NTB Innenriks

Det ble klart på en pressekonferanse onsdag.

– Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte og fullvaksinerte i risikogruppen. Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen, sa helseminister Bent Høie (H).

Ifølge ham kan det etter hvert også komme ytterligere lettelser for fullvaksinerte som har fått vaksinesertifikat.

I det offentlige rom blir det inntil videre slik at de samme rådene og reglene gjelder for alle.

– Ute blant folk i det offentlige rom må vaksinerte følge råd og regler som avstand, antall, hygiene og munnbind, sa Høie.

Han viste til at det også for vaksinerte er mulig å bli smittet av covid-19, og at det er mulig for vaksinerte å smitte andre. Samtidig er det ute blant folk vanskelig å vite hvem som er vaksinert og ikke.

Høie presiserte også at fullvaksinerte fortsatt bør holde god avstand til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor sammen med.