Ni av de smittede er nærkontakter, mens én har ukjent smittekilde. I tillegg har én person usikker smittevei, opplyser Stavanger kommune.

526 personer testet seg i Stavanger sist døgn.

Elleve nye registrerte smittede er to under snittet den siste uken, og ti under snittet for de siste 14 dagene.

