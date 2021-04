Aker BP leverte gode tall for første kvartal

NTB Innenriks

Det kommer fram i kvartalsrapporten til oljeselskapet Aker BP onsdag.

Resultatet etter skatt er en klar forbedring sammenlignet med samme kvartal i fjor, da resultatet var minus 335 millioner dollar.

De totale inntektene i første kvartal ligger på 1,13 milliarder dollar, opp fra 872 millioner samme kvartal i fjor. Driftsresultat (EBIT) ligger på 591 millioner dollar, mens driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) er 878 millioner dollar.

I en pressemelding skriver selskapet at de planlegger å investere rundt 135 milliarder kroner i feltutviklingsprosjekter på norsk sokkel fram til 2028.

– I tillegg til å tilføre mer enn 500 millioner lønnsomme fat til Aker BPs ressursbase, vil prosjektene gi høy aktivitet og et stort antall arbeidsplasser for en rekke leverandører over store deler av landet, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik.

– Anslag viser at vi med denne produksjonsveksten vil betale mellom 60 og 110 milliarder kroner i skatt over de neste åtte årene gitt en gjennomsnittlig oljepris mellom 50 og 65 dollar, sier Hersvik.

(©NTB)