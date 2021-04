NTB Innenriks

Årsaken er at smittetallene svinger for mye til at det anses trygt å åpne mer opp, skriver Randaberg24

– Situasjonen er fortsatt ustabil og regionen er samlet sett på nivå tre, noe som betyr at lettelser må avventes litt til, sier Randaberg-ordfører Jarle Bø (Sp).

Tiltakene som ble innført 16. april, innebærer blant annet arrangementsforbud, påbud om hjemmekontor, skjenkestopp og begrensninger for treningssentre, samt at både kinoer og konsertsteder stenges.

(©NTB)