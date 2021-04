Nakstad: Ikke sikkert høyere smittetall betyr reell smitteøkning

NTB Innenriks

Det siste døgnet er det registrert 550 koronasmittede i Norge. Det er 103 flere enn snittet de siste sju dagene og 32 flere enn samme dag forrige uke.

– Det er ikke sikkert at dette landsgjennomsnittet er uttrykk for en reell økning når tallene fordeles på prøvetakingsdato, men det er likevel en påminnelse om at smitteutbrudd kan skje hvor som helst og når som helst, sier Nakstad til NTB.

– Vi ser at det fortsatt er smittenedgang i mange kommuner, påpeker Nakstad.

Han mener landssnittet trekkes opp av lokale utbrudd, som i Kristiansand, Ålesund, Holmestrand og Lindesnes, i tillegg til at Oslo-tallene fortsatt er ganske høye.

– Vi tror de kommunene det gjelder fortsatt vil håndtere dette godt, sier Nakstad.

Synkende trend

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.134 nye smittetilfeller i Norge, som gir et snitt på 447.

Dette er en synkende trend sammenlignet med tilsvarende snitt for sju dager siden, som lå på 537. Smittetallet det siste døgnet er imidlertid høyere både enn snittet de siste sju dagene, og enn snittet var for en uke siden.

Ved midnatt natt til tirsdag var 5,0 millioner koronatester utført her i landet, siden februar i fjor. De har gitt 111.162 positive svar, viser foreløpige tall.

Ålesund stengte ned

Ålesund, en av kommunene som er rammet av smitteutbrudd for tiden, stengte mandag ned igjen.

– Vi har opplevd en oppblomstring og den mest alvorlige situasjonen som vi har hatt hittil i pandemien, sier Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) om situasjonen de står i.

Tirsdag er det varslet en pressekonferanse i Oslo om planen for gjenåpning av hovedstaden som har vært stengt i et halvt års tid.

Oslo-byrådet har advart folk mot å ha for store forventninger til lettelser nå.

1,2 millioner vaksinerte

I alt 1.217.295 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 308.426 personer har fått andre dose.

Mandag var 207 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var sju flere enn dagen før.

Til sammen er 736 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

60,3 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 16 dødsfall i Norge.

