Frivilligheten får 255 millioner kroner

20.633 lag og foreninger mottar denne uken midler fra Lotteritilsynet. 255 millioner kroner tildeles organisasjoner som mottok momskompensasjon i fjor, opplyser regjeringen.

Midlene utgjør en tredel av regjeringens ordning for å stimulere til aktivitet.

Idretten mottar mest, med over 100 millioner kroner, mens kategorien kultur og kunst mottar 26 millioner. Barne- og ungdomsorganisasjonene mottar rundt 9 millioner kroner.

– Jeg er glad for at så mange organisasjoner har benyttet seg av denne muligheten og at pengene nå kan utbetales umiddelbart, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

