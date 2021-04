Åtte nye smittetilfeller i Ålesund

NTB Innenriks

Kommunen meldte først tirsdag om seks tilfeller, hvorav fem er knyttet til restaurantene Toldboden og Anno. Siden torsdag har 40 personer testet positivt for korona etter besøk hos de nevnte restaurantene.

– Situasjonen ser ut til å være noe mer oversiktlig. De nye smittetilfellene vi har fått påvist nå er alle nærkontakter til tidligere smittede, sier kommuneoverlege Olav Mestad i en pressemelding.

Senere tirsdag opplyser kommunen at det er to nye smittetilfeller, som begge er nærkontakt av andre som er smittet. Samtidig varsler kommunen at en klasse på åttende trinn på Skarbøvik ungdomsskole og hele femte trinn på Spjelkavik barneskole er satt i karantene.

Husstandsmedlemmer av elevene er satt i ventekarantene.

Fra natt til tirsdag ble det blant annet forbud mot arrangementer, og ølkranene måtte stenge. I tillegg må treningssentre, svømmeanlegg og andre kultur- og underholdningssteder stenge. Tiltakene gjelder fram til 10. mai.

(©NTB)