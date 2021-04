Støre mener Solberg «spiller ned» kritikken fra koronakommisjonen

NTB Innenriks

– Inntrykket når jeg hører statsministeren, er at hun spiller ned mye av kritikken, mange av disse manglene og svakhetene, og jeg syns hun er lite ydmyk i forhold til mange av forslagene til tiltak, sa Støre i Stortinget etter statsministerens redegjørelse mandag.

– La meg derfor minne om hvor alvorlig kritikken faktisk er – og hvor mye av den som går direkte på regjeringen og regjeringssjefens ansvar, sa han videre.

Han gjentok flere av kommisjonens hovedpunkter i rapporten om håndteringen av koronapandemien i dens første fase. Blant annet at den norske beredskapsplanleggingen var mangelfull, at konsekvensene av pandemi var undervurdert, legemiddelberedskapen var for dårlig og at nedstengningen 12. mars 2020 var dårlig utredet og forberedt.

– Disse manglene og svakhetene beskrives i rapporten som alvorlige. Det er altså dette statsministeren har omtalt som «skjønnhetsfeil». Det er en oppsiktsvekkende ansvarsfraskrivelse fra en regjeringssjef som gikk til valg i 2013 på bedre beredskap og bedre samordning, sa Ap-lederen.

(©NTB)