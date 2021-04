Senterpartiet om koronarapport: – Pinlig for Solberg

NTB Innenriks

– Paradokset er stort, for da Høyre gikk i regjering var det et viktig valgkampløfte å gjøre Norge bedre rustet til slike kriser, sa Senterpartiets Marit Arnstad i Stortinget etter at Solberg hadde holdt sin redegjørelse om koronakommisjonens rapport.

Hun viste til at Solberg erklærte at beredskapsarbeidet skulle styrkes og gjennomføringskraften økes da hennes regjering tiltrådte i 2013.

– Kommisjonen dokumenterer at disse løftene ikke er innfridd etter sju år og like mange beredskapsministre. Slik er koronakommisjonen ikke bare alvorlig for beredskapen, men også litt pinlig for statsministeren, sa Arnstad.

– Regjeringen var informert, men ikke forberedt på den pandemien som traff oss, konstaterte hun.

