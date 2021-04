Listhaug mener regjeringen har sviktet i å stoppe importsmitte

NTB Innenriks

– Det sviktet på importsmitte. Det har Fremskrittspartiet påpekt over lang tid, sa Frp-nestlederen i debatten etter statsministerens redegjørelse om Koronakommisjonens rapport.

I rapporten konkluderer kommisjonen med at regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det høsten 2020 kom en ny smittebølge i Europa. Dette skjedde til tross for at både Helsedirektoratet og FHI vurderte importsmitte som en stor risikofaktor.

– Allerede i august i fjor tok Fremskrittspartiet til orde for obligatorisk testing på grensen. Grunnen var økende smitte og økende importsmitte.

I desember ble tiltaket stemt ned i Stortinget, men i januar ble det innført.

I sitt innlegg trakk Listhaug også fram at Frp mener det er nødvendig med en granskning av Norges vaksinestrategi, og hun understreket at det er viktig å stille opp for dem som trenger det i kjølvannet av denne krisen.

(©NTB)