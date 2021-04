Ingen Oscar-pris for Hammer – «Colette» vant for beste kortdokumentarfilm

NTB Innenriks

Hammers film «Do not Split» var nominert til Oscar for beste kortdokumentarfilm, men det ble ingen pris på nordmannen.

I stedet vant den amerikanske filmen «Colette», som følger franske motstandskvinnen Colette Marin-Catherine som besøker Tyskland for første gang på 74 år.

I filmen får vi blant annet se hennes besøk i konsentrasjonsleiren Mittelbau-Dora, der broren hennes døde.

Fem nominerte

Hammers kortfilm var en av fem filmer som var nominert til prisen. Den norske filmskaperen fulgte utdelingen fra et produksjonslokale i Oslo. På grunn av koronapandemien er årets seremoni delvis digital.

Hammers dokumentar handler om at menneskerettighetene og demokratiet i Hongkong er i ferd med å forsvinne under press fra Kina. Hammer har i en årrekke jobbet som journalist i konfliktsoner i blant annet Afghanistan.

I takketalen sa «Colette»-regissøren at han tror kraften i dokumentarfilmens evne til å fortelle en historie blant annet vil sørge for at demonstrantene i Hongkong og barna i Jemen, som en annen av de nominerte filmene handlet om, ikke blir glemt.

– Det er derfor vi gjør dette, det er derfor vi lager disse filmene. Vi er takknemlige for at disse historiene er blitt hedret i kveld, sa regissør Anthony Giacchino.

Mente hans film skilte seg ut

Hammer sa før utdelingen at hans film skiller seg ut i konkurransen som en veldig fysisk og røff film.

– Det var veldig mye løping, det var ganske dramatiske situasjoner som du også kan se i filmen der det var skyting fra alle kanter til tider, har han sagt til NTB.

– Jeg hadde ingen store utfordringer i dette prosjektet hvis du sammenligner det med hva de rundt meg risikerte. Jeg fulgte unge mennesker som risikerer hele framtida og som også risikerer å sitte i fengsel i mange, mange år framover. Da føler jeg meg privilegert når jeg som nordmann kan være der og gjøre jobben som journalist, har Hammer sagt.

(©NTB)