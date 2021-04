FHI: Hjemmeskole gir ikke bedre effekt enn rødt nivå

NTB Innenriks

Konklusjonen er at rødt nivå er effektivt for å begrense smitte i skolealder, men at hjemmeskole ikke gir noen tilleggseffekt.

– For å begrense smitte i en kommune med høyt smittenivå vil rødt nivå være et mer forholdsmessig tiltak enn hjemmeskole, sier forsker og barnelege ved Folkehelseinstituttet Pål Surén.

Rapporten er basert på analyse av den tredje smittebølgen fra februar 2021 til april der kommuner med høyt smittenivå satt inn ulike tiltak i skoler i Oslo og kommuner i Viken.

Kommunene valgte ulike tiltak i skolene. Noen satt skoler på rødt nivå, mens andre så behov for å innføre hjemmeskole med heldigital undervisning.

– Ettersom kommunene valgte ulike strategier, har vi hatt mulighet til å sammenligne effektene av de ulike tiltakene, sier Surén.

Analysene er utført er i perioden der versjon 4 av smittevernveilederne var gjeldende, og før innstramminger på gult og rødt nivå ble introdusert i de nye veilederne (gyldige fra 12. april).

Rapporten ble omtalt i Kommunal Rapport før helga.

