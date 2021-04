To knivhendelser på kort tid i Oslo sentrum

NTB Innenriks

Først rykket politiet ut til Dælenenggata ved Carl Berner etter å ha fått meldinger om en trusselsituasjon. Der fikk politiet kontroll på en person som er mistenkt for hendelsen, der to andre ble utsatt for trusler.

Mens politiet var der, fikk de melding om en mann som gikk med en stor kniv i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka. Politiet fikk også kontroll på ham uten at noen ble skadd.

– Det er ingen sammenheng mellom de to sakene, men vi var jo like ved, så vi var raskt på plass, sier operasjonsleder i Oslo-politiet Cathrine Silju til NTB.

– I trusselsituasjonen på Dælenenga var det folk som kjente hverandre som var involvert. Hva som er bakgrunnen for knivtruslene, vet vi ikke, sier operasjonslederen.

