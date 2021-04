SV vil ha selvbestemt abort til uke 22

NTB Innenriks

Landsmøtet gikk samtidig mot et forslag om obligatorisk rådgiving etter uke 18.

I den vedtatte formuleringen fastslås det at abortnemndene skal avskaffes.

Videre lyder vedtaket slik:

«Dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, forblir uendret, men det er kvinnen selv som får avgjøre om en abort skal gjennomføres. Kriteriene for seinabort endres til veiledende prinsipp. Det skal innføres en lovfestet rettighet i helselovgivningen som innebærer at kvinner over hele landet får lik rett til rådgivning i forbindelse med vurdering, gjennomføring og i etterkant av abort. Rådgivningen skal gis fra en tjeneste med medisinsk og psykologisk kompetanse. Tjenesten skal særlig prioritere kvinner som gjennomgår senabort.»