Elleve nye smittetilfeller i Lindesnes – utbrudd tilknyttet sykehjem

NTB Innenriks

Kommunen planlegger å teste 2.000 personer, nærmere 9 prosent av alle innbyggerne, i løpet av tre dager.

Seks av de nye smittetilfeller er ansatte på Mandal sykehjem, én er beboer på sykehjemmet, mens én er nærkontakt til Mandal sykehjem. De tre siste smittede er nærkontakter til andre smittede.

Fredag ble det registrert 20 nye koronatilfeller i Lindesnes kommune i Agder. Ni av disse smittede er sykehjemsbeboere, hvorav seks er fullvaksinert.

De siste 30 beboerne ved sykehjemmet blir testet søndag.

Totalt er det registrert 90 tilfeller i kommunen den siste uka, viser kommunens oversikt.

– Viktig å få kontroll

– Det er et relativt stort utbrudd i Lindesnes. Det er viktig å få kontroll på situasjonen raskt. At utbruddet også er knyttet til en helseinstitusjon, gjør det mer alvorlig, sier Frode Forland, fagdirektør for smittevern ved Folkehelseinstituttet, til Lindesnes Avis.

FHI har regelmessig kontakt med kommunelege Viggo Lütcherath, opplyser Forland.

– Vi er informert om at flere fullvaksinerte er smittet, men at ingen har utviklet alvorlig sykdom, sier Forland, som understreker at det virker som kommunen har kontroll på situasjonen.

Lokale anbefalinger

Fredag ba kommunen befolkningen begrense sosial kontakt og ha maks to gjester på besøk. Utendørs oppfordrer de til å holde to meter til andre, samt å holde seg til egen kohort.

Fra før har de oppfordret til å avlyse eller utsette fritidsaktiviteter og samlinger for barn og unge, både utendørs og innendørs.

