– Det er et lavere behov i befolkningen for å bruke ID-kortene som erstatning for pass som reisedokument. Men jeg tror dette vil ta seg opp når pandemien har roet seg og reiserestriksjoner oppheves, sier seksjonssjef Arne Isak Tveitan for ID-seksjonen i Politidirektoratet til ABC Nyheter.

Pass- og identitetskort-prosjektet har kostet staten 750 millioner kroner, 150 millioner mer enn forventet, bekreftet justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NRK da kortene ble lansert.

