Brannvesenet har fått kontroll på skogbrannen i Heddal

NTB Innenriks

Brannen er rundt 1 kilometer unna Heddal stavkirke, men det er ingenting som tyder på at kirken skal være i fare. Heller ikke annen bebyggelse som ligger nærmere brannen, er truet.

Politiet opplyser i 12-tiden at brannen er under kontroll, og at de har fått bistand fra politihelikopteret i arbeidet med å få oversikt over brannstedet.

– Det er naturlig å tenke seg at brannen sprer seg videre når vi ikke har kontroll, men vi har ikke fått tilbakemelding på hvor stort område det gjelder. Det er ikke noen fare for kirken der sånn som situasjonen er nå, sa vaktleder Glenn Espen Kuster i Sørøst 110-sentral til NTB tidligere lørdag formiddag.

Brannvesenet kom til stedet i 11-tiden lørdag.

(©NTB)