Nå har Smittestopp-appen rundet 1 million nedlastinger

NTB Innenriks

– Dette er en milepæl, og spesielt viktig siden det fremdeles er høy smitte flere steder i landet. Det kan avlaste arbeidet med smittesporing som blir gjort i mange kommuner. Jeg vil takke hver og en av dere som har lastet ned appen, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI.

Appen ble lansert 21. desember. Antall nedlastinger har steget jevnt og trutt siden lanseringen, og FHI har brukt både TV-kampanjer, annonsering i sosiale medier og aviser, SMS til hele landets befolkning over 16 år og flere andre tiltak for å gjøre den best mulig kjent.

FHI skriver at nesten 3.000 har meldt seg smittet i Smittestopp-appen.

Appen ble tidligere i vinter oppdatert slik at den kan brukes på eldre versjoner av iPhone. Det har også kommet oppdateringer som gjør at appen fungerer på arabisk, tyrkisk, tigrinja og urdu, polsk og somali, skriver FHI.

(©NTB)