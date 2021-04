Koronatiltak på Nord-Jæren forlenges

NTB Innenriks

Mens resten av Norge har begynt å åpne opp, har Nord-Jæren hatt strenge koronatiltak på grunn av høyt smittetrykk den siste tiden.

Dagens koronatiltak skulle i utgangspunktet vare til og med tirsdag 27. april, men i et møte fredag ettermiddag ble de fire ordførerne i Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg enige om å forlenge tiltakene med to dager til torsdag 29. april, melder Stavanger Aftenblad.

– Vi kjøper oss litt tid. Det gjør vi fordi smittetallene i regionen fortsatt er ustabile, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp).

Utviklingen i de fire kommunene er litt ulik: Stavanger har høyest smittetall, mens de tre andre har lavere. Det har derfor ikke vært gitt at de skulle fortsette med samme tiltaksnivå.

– Vi har ikke vært på det sporet at vi har diskutert uenigheter i dag. Nå skyver vi litt på dette for å ha enda større grunnlag for å bli enige. Det er en god tone i gruppen, sier Slethei.

