Ap vil ha krafttak mot lærermangel etter nytt år med nedgang i søkertall

Tall fra Samordna opptak viser at lærerutdannelse er det studieområdet med prosentvis størst nedgang i antall søkere, skriver Dagens Næringsliv. Det er 553 færre søkere enn i fjor, en nedgang på 4,3 prosent.

– Pandemien har vært enormt krevende for lærere både i skoler og barnehager, og dette vises nå i søkertallene. Søkertallene er dramatiske, sier leder i Pedagogstudentene Elise Håkull Klungtveit til DN.

Det er andre år på rad med nedgang i tallene, og siden toppen i 2019 er antall førstevalgsøkere redusert med 12 prosent.

Det er størst nedgang i søkertallene til grunnskolelærerutdanningen.

Vil ha krafttak mot lærermangel

Arbeiderpartiet mener regjeringen må bære deler av ansvaret for at søkertallene går ned i en tid der lærerne er blitt trukket fram som samfunnskritiske i pandemien.

– Jeg er glad for alle som ønsker å bli lærer, men alarmklokkene ringer når det for andre år på rad er færre som søker. Dessverre er jeg ikke overrasket. Lærere har stått i et enormt arbeidspress, og det er tydelig for alle at regjeringen ikke har gitt skoler og barnehager nok ressurser til den viktige jobben de gjør, sier Torstein Tvedt Solberg, som sitter i Stortingets utdanningskomité for Ap.

Han varsler at et krafttak mot lærermangel blir den viktigste skolepolitiske saken for Arbeiderpartiet i årets valgkamp.

Både Ap og SV peker særlig på at de vil reversere regjeringens krav om firer i matte for å komme inn på lærerutdanningen.

– Vi må ansette flere lærere, beholde flere lærere og rekruttere flere lærere. Derfor sier vi at avskiltingen må bort, flere lærere må ansettes, firerkravet i matte må erstattes og at en tillitsreform må på plass, sier Solberg.

– Skandale

SVs utdanningspolitiker Mona Fagerås mener firerkravet har hindret tusenvis av motiverte studenter fra å gå løs på lærerutdanningen.

– At motiverte elever med høyt karaktersnitt blir nektet å bli lærere på grunn av et stupid mattekrav, er ikke bare uforståelige, men svært alvorlig, sier Fagerås.

– Det er en skandale av regjeringen å skrote lærerdrømmen for tusenvis av kompetente og motiverte studenter, mens norsk skole skriker etter flere lærere, sier hun.

