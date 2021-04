Økokrim henlegger sak mot Bitcoins Norge-sjef

NTB Innenriks

Det opplyser Økokrim i en pressemelding.

Mistanken som utløste etterforskningen, gjaldt mulig underslag av bitcoins som Bitcoins Norge oppbevarte for kunder eller bedrageri mot kundene.

Gjennom etterforskningen har Økokrim kommet til at det ikke er grunnlag for å påtale noen av forholdene.

«Når det gjelder mistanken om underslag, er konklusjonen at det ikke har skjedd noe straffbart. For mistanken som gjaldt bedrageri, er bevissituasjonen slik at saken er henlagt på bevisets stilling», skriver Økokrim.

– Det har vært belastende å ha disse beskyldningene på seg over lang tid, og han er lettet over at Økokrim har funnet at det ikke er begått noen lovbrudd, sier mannens advokat, Kim Andre Svenheim, til E24.

