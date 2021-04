Spent på koronaeffekten for årets søknader til Samordna Opptak

NTB Innenriks

Nasjonale søkertall offentliggjøres klokka 6 fredag, med antall søkere fordelt på prioritet, alder, kjønn, utdanningsområde og type, lærested og regioner.

Ukene før fristen utløp sist fredag, flommet mediene over med stoff om smarte valg for en trygg framtid og unge som fortalte om usikkerhet. Noen bekymrer seg for jobb i framtiden, andre på kortere sikt: fordi de ikke kan regne med å finansiere studietiden, særlig bolig, med deltidsjobbing.

En av koronaeffektene det har vært mye snakk om, er at flere tar såkalte trygge valg: yrker der det er behov og vil bli økende behov for arbeidstakere. Et eksempel er sykepleierutdanningen, der antall søkere økte med nesten 6 prosent i 2020, etter en liten nedgang i interessen i 2019.

Nestleder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Felipe García håper de unge får god og korrekt veiledning, slik at de uansett begynner på det studieløpet de ønsker og velger noe som passer for dem.

– Vi er, som alle andre, nysgjerrig på hva de velger, og hvor de til slutt havner. Det blir veldig spennende å se tallene fredag, sier han til NTB.

Kan bli rekordhøyt

Søkertall til private utdanninger som ikke er en del av Samordna Opptak, kan peke i retning av rekordhøye søknadstall i år. Høyskolen Kristiania har fått 9 prosent flere søknader enn i rekordåret 2020. Handelshøyskolen BI, i Oslo, Bergen Stavanger og Trondheim, har en økning på 17 prosent sammenlignet med fjorårets søkertall. Det er fordelt på 19 prosent økning for bachelorutdanningene og 10 prosents økning i tilsøkning til masterstudier.

Også Forsvaret har høye søkertall til alt av førstegangstjenester og studier. Forsvarets bachelorutdanninger har nesten 20 prosent flere søknader enn i fjor, mens årsstudiet i ledelse og militære operasjoner har firedoblet søkermassen sin fra 202 til 812 søkere.

Dropper friår og reising

Fjorårets 19-åringer var den aldersgruppen som økte mest i antall søkere i 2020. Det er ganske sannsynlig at dette skjer i år også. Årsaken er at avgangselever som under normale omstendigheter ville tatt et friår for å jobbe eller reise, nå ikke tar sjansen på å planlegge for friår og legger inn en studiesøknad i stedet.

Årets studiestart blir også spesiell med tanke på at det ikke bare er et ett årskull, men to som på grunn av koronaen ikke fikk en normal russefeiring, og som derfor kanskje vil sette ekstra pris på litt sosialisering og fadderuke når studiestarten kommer.

– Vi håper de får den studiestarten de fortjener. Det handler ikke om festing, men om den fine følelsen av å høre til og få en god start. Det sosiale fellesskapet har veldig mye å si for trivselen i studiet. Mange lider nå av ensomhet og flere sliter med psykiske lidelser. Vi har sett hvor viktig det er å finne et studium der man også finner tilhørighet til miljø og venner.

Mest trivsel på små steder

Kommunikasjons- og markedssjef Trude Sandvik i studentsamskipnaden Innlandet (SINN) sier de har merket en økt interesse på nettet i år, både for å bo i bofellesskap og for studiene på deres relativt små studiesteder – Blæstad, Elverum, Lillehammer, Hamar, Evenstad og Rena. Så hun er spent om det vil synes på søkertallene.

– Det blir bare spekulasjon, men kanskje vi vil se at flere ønsker å bo utenfor urbane strøk, på mindre steder. Kanskje trekker faktorer som å ikke være avhengig av en deltidsjobb for å finansiere dyre bokostnader, opp. Eller å bo nær naturen eller i et område der smitten det siste året har vært lav, sier Sandvik.

Ifølge Khrono finner man de mest fornøyde studentene innen flere utdanningsfelt på mindre studiesteder. De mest fornøyde lærerstudentene går ved Nord universitet i Levanger, ingeniørstudenter trives best i Narvik, mens sykepleierstudiet i Kongsvinger har de mest fornøyde innen sitt område. Tallene er hentet fra Studiebarometeret, som utarbeides av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Frist for å prioritere rekkefølge for studievalg er 1. juli. Tilbud om ledige studieplasser legges ut 19. juli, svar på søknader kommer 20. juli og må besvares innen 24. juli.

