Søknadsfristen for arrangementsordningen forlenges

Årsaken til at fristen forlenges er at flere aktører ikke rakk den opprinnelige fristen som var 1. februar – for perioden 5. mars til 31. desember 2020.

– Dette er verdifulle arrangementer som skaper aktivitet både regionalt og for hele landet. Derfor forlenger vi nå fristen til 20. mai, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ordningen skal gi støtte til store arrangementer med nasjonal og regional verdi, som ikke har kunne gjennomføres på grunn av smittevernregler. Den gjelder blant annet messer, matfestivaler og tivoli med et ventet besøktstall på minst 350 personer.

Støtteordningen vil også gjelde i 2021, og er forlenget med 6 måneder til 30 juni.

I denne andre runden er det gjort enkelte endringer. Blant annet er grensen for antall personer arrangementet er planlagt for er satt ned fra 350 til 200 personer, og arrangementet må ha vært planlagt før 1. januar 2021.

Søknadsfristen for den andre søknadsperioden er ikke satt.

