Ny tilskuddsordning for etnisk mangfold i arbeidslivet

Tilskuddet skal stimulere arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, til å øke rekrutteringen av innvandrere, og til bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet, opplyser regjeringen torsdag.

– Arbeidslivet tjener på mangfold. Innvandrere i Norge representerer en viktig ressurs for det norske arbeidslivet, som vi går glipp av dersom de ikke kommer i jobb og får brukt sin kompetanse, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Vi vet at det er mange virksomheter som ønsker å styrke sitt mangfoldsarbeid. Det legger vi til rette for med en helt ny tilskuddsordning

Melby sier gevinstene ved økt mangfold er avhengig av at arbeidslivet ser potensialet og legger til rette for at også innvandrere får brukt sin kompetanse og arbeidskraft.

– Her har Norge fremdeles et forbedringspotensial, sier statsråden.

