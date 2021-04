Kronprins Haakon blir høy beskytter for TV-aksjonen

NTB Innenriks

Pengene skal gå til arbeidet i fem land der problemet er størst. Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden, ifølge Plan International.

– Skal vi få til en forandring for verdens jenter må barneekteskap bekjempes. Det gjøres best ved forebyggende arbeid. Vi må sørge for at jenter får skolegang slik at de kan skaffe egen inntekt og bestemme over egen fremtid, sier generalsekretær Kari Helene Partapuoli.

Helt siden starten i 1974 har kongehuset hatt tradisjon for å stille som høy beskytter for TV-aksjonen, som i år går av stabelen 24. oktober.

(©NTB)