NTB Innenriks

Kommunen opplyser at det er kjent smittevei for 13 av tilfellene, mens smittesporingen fortsatt pågår for de ni øvrige.

Onsdag ble det besluttet å videreføre rødt tiltaksnivå ved barnehagene, barneskolene og ungdomsskolene i Drammen kommune i ytterligere én uke.

Det betyr at rødt tiltaksnivå videreføres fram til og med fredag 30. april. Planen er deretter å gå over til gult tiltaksnivå fra og med mandag 3. mai.

