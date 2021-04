Sju nye registrerte smittede i Drammen

NTB Innenriks

Det er kjent smittevei for fire av dem, mens smitteveien er ukjent for de siste tre, opplyser Drammen kommune.

Ifølge kommuneoverlege John David Johannessen er Drammen sykehus à jour med analysene som ble forsinket på grunn av tekniske problemer i helgen.

– Vi har fortsatt et høyt smittetrykk i Drammen kommune. Vi er selvfølgelig glade for at tallene peker i riktig retning, men 221 tilfeller i løpet av den siste toukersperioden er et høyt tall. Derfor er det nødvendig at vi fortsatt har tiltak som skal begrense smittespredningen, sier Johannesen.

