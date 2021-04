Regjeringen ber FHI om å revurdere vaksinestrategien

NTB Innenriks

– Vi tar mer og mer hensyn til hvordan vi kan bruke vaksinen for å hindre spredning i samfunnet, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

FHI skal levere vaksinestrategien til regjeringen 11. mai. Det kan bli aktuelt med tiltak som innebærer at russen blir vaksinert tidligere enn planlagt.

– Ja, det kan i hvert fall være aktuelt å konkludere med en vurdering før det. Ikke nødvendigvis bare på grunn av russetiden, men generelt for å bruke dosene vi har på en best mulig måte for å styre smittespredningen i samfunnet, sier Bukholm, som sier det kan være mulig å komme med en anbefaling før russetiden.

I forrige uke vendte FHI tommelen ned til Indre Østfolds forespørsel om å vaksinere russekullet før vårens feiringer.

Skjevfordeling

– Regjeringen har gitt et oppdrag til FHI om å revurdere vaksinestrategien. I tillegg til å vurdere geografisk fordeling og hvorvidt man skal prioritere yngre aldersgrupper, har vi bedt dem om å se på om enkelte yrkesgrupper skal prioriteres opp, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagbladet.

En regjeringsoppnevnt ekspertgruppe ledet av økonomiprofessor Steinar Holden på Universitetet i Oslo har konkludert med at betydelig skjevdeling av vaksiner vil gi færrest mulig døde og syke for landet som helhet. Dette skal FHI nå vurdere, skriver Aftenposten.

– En fordel er at man får bidratt til å få kontroll på situasjonen på steder med betydelig mer smitte enn andre kommuner, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til avisa.

Tre måneder?

I tillegg skal FHI vurdere om vi kan vente tre måneder mellom første og andre vaksinedose, ifølge Aftenposten.

– Det vi må vurdere, er hvor god beskyttelsen er mellom seks og tolv uker etter første dose. Om vi øker til tolv uker, vil det føre til at flere blir vaksinert akkurat nå. Men alle skal ha sin andre dose senere. Dermed vil vi på et tidspunkt ikke ha nok vaksiner til å gi første dose, sier Aavitsland.

