Fagforeninger vil ha vaksine-svar for ansatte i skoler og barnehager

NTB Innenriks

FHIs råd for ansatte i skoler og barnehager gikk på at denne gruppen vil kunne prioriteres spesielt etter at alle risikogruppene (alle ned til 45 år) og helsepersonell er vaksinert, skriver Utdanningsnytt.

FHI tok samtidig et forbehold om at dette bare skal gjelde ved stor smittespredning som gjør det vanskelig å ha skoler i normal drift.

Nå mener ledelsen i Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund at det er på tide at regjeringen bestemmer seg for om de skal følge de faglige rådene, og har purret på en avgjørelse.

– Det haster med en avklaring hvis dette skal få noen effekt for dette skoleåret, sier Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet i Oslo.

(©NTB)