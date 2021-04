FHI vurderer vaksinering av russen

NTB Innenriks

– Vi tar mer og mer hensyn til hvordan vi kan bruke vaksinen for å hindre spredning i samfunnet, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

FHI skal levere en ny vaksinestrategi til regjeringen 11. mai. Det kan bli aktuelt med tiltak som innebærer at russen blir vaksinert tidligere enn planlagt.

– Ja, det kan i hvert fall være aktuelt å konkludere med en vurdering før det. Ikke nødvendigvis bare på grunn av russetiden, men generelt for å bruke dosene vi har, på en best mulig måte for å styre smittespredningen i samfunnet, sier Bukholm, som sier det kan være mulig å komme med en anbefaling før russetiden.

I forrige uke vendte FHI tommelen ned til Indre Østfolds forespørsel om å vaksinere russekullet før vårens feiringer.

