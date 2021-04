NTB Innenriks

15 av de nye smittede er nærkontakter og tre er importsmitte. I tillegg har to ukjent smittevei og fem har usikker smittevei, opplyser Bergen kommune.

Kommunen mangler opplysninger om smittevei på ett tilfelle.

2.048 personer testet seg i Bergen tirsdag.

Onsdagens tall er ni under ukesnittet og seks under snittet for de siste 14 dagene. På samme dag for en uke siden var tallet 23.

Totalt har 5.841 personer fått påvist koronasmitte i Bergen.

