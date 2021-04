170.000 tunge motorsykler på norske veier

NTB Innenriks

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er det nå 350.238 tunge og lette motorsykler og mopeder i Norge.

Av disse er 169.819 tunge motorsykler.

Tallene viser at mange har valgt å kjøpe ny doning før sesongen starter.

Fra nyttår og fram til midten av april var det 1.966 førstegangsregistrerte, nye tunge motorsykler i Norge, en økning på 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I denne perioden ble det registrert 695 nye, lette motorsykler og 515 nye mopeder.

Men det er ingen ny motorsykkelpark som ruller rundt på norske veier. Mens snittalderen på den norske bilparken er 10,8 år, så er snittalderen på tunge motorsykler 22,4 år.

Flinke til å vedlikeholde

Samtidig har motorsykkelfolket svært mange entusiaster som er flinke til å vedlikeholde eldre sykler.

– For mange er det viktig å holde de gode, gamle motorsyklene i god stand, og interessen for eldre motorsykler er stor. Så en høy snittalder på store motorsykler betyr ikke nødvendigvis at de er dårlige eller trafikkfarlige. Men det er helt klart også en del eldre motorsykler på veiene som kanskje ikke burde være der, sier Ifølge OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Menn overrepresentert i ulykker

Fra 2018 til 2020 registrerte forsikringsbransjen vel 10.000 materielle skader i MC-ulykker med tung motorsykkel. Mellom 80 og 90 prosent av disse er hendelser med mannlige førere, ifølge forsikringsselskapet Fremtind.

– For høy fart inn i svinger er en gjenganger og ofte årsak til at mange kjører av veien om våren. I tillegg utgjør grus og hull i veien en risiko for ulykker, sier skadeforebygger Therese Nielsen.

Under 10 prosent av motorsykkelulykkene medfører personskader. Fra 2018 til i fjor registrerte forsikringsbransjen 785 personskader i trafikkhendelser med motorsykkel. Nær halvparten av disse er såkalte eneulykker.

(©NTB)