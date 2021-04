Lysbakken vil binde Sp og Ap

NTB Innenriks

– Hvis vi skal gjennomføre en politikk for et rettferdig Norge og et rettferdig grønt skifte, så trenger vi et flertall som er forankret i og bundet til venstresiden i norsk politikk. Det får vi ikke hvis høyreregjeringen skal erstattes av en sentrumsregjering med kun Senterpartiet og Arbeiderpartiet, advarte Lysbakken på en pressekonferanse tirsdag i forkant av SVs landsmøte.

– Hele ideen med en slik regjering vil være at den skal kunne hente flertall på høyresiden når det passer den. Det er vi imot, sa Lysbakken.

